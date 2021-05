Pierwszy dzień pełnej nauki stacjonarnej w szkołach. Zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi

"Ciągle przyzwyczajamy się, że nasi ósmoklasiści przerośli nauczycieli, choć widzimy to już od dwóch tygodni, gdy na zmianę do szkoły zaczęły przychodzić starsze klasy” – opowiada Bogumiła Cichacz, dyrektor SP nr 70. – „Aktualnie nie ma mowy o masowym diagnozowaniu: czyli o zwiększonej liczbie klasówek i kartkówek. To nie jest tak, że uczniowie w czasie nauki zdalnej nie pracowali. Jest z czego wystawiać oceny końcowe. Jeśli ktoś uważa proponowany stopień za zbyt niski, może realizować zadania dodatkowe na wyższy. We wtorek, w Dzień Dziecka, będziemy stwarzać luźne sytuacje, np. podczas różnych gier, w czasie których chcemy obserwować, jak uczniowie radzą sobie we wzajemnych relacjach, aby np. potem pomóc tym, którzy stali się za bardzo wycofani”.