Pierwszy sukces nowej sekcji podnoszenia ciężarów w Międzynarodowej Szkole Mistrzostwa Sportowego Edukacja i Sport

Na odbywających się w Radomsku Mistrzostwach Województwa Łódzkiego zabłysnął w turnieju zawodnik reprezentujący MSMS UKS Viktoria Łódź Aleksander Sieriożeczkin. Z uwagi na młody wiek startował w turnieju zastępczym o puchar Prezesa Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów w Łodzi.

- Aleksander Sieriożeczkin wystartował po czujnym okiem trenera Sławomira Winieckiego, byłego znakomitego zawodnika ŁKS Łódź - dodał Jan Gabara. - Nasz zawodnik startował w kategorii wiekowej junior młodszy rocznik 2006. W swojej kategorii wiekowej i wagowej 61 kg zdeklasował kilkunastu rywali, zajmując pierwsze miejsce. Osiągnął rezultat w podrzucie 90 kg, w rwaniu 73 kg, w dwuboju 163 kg. Miał 6 podejść, wszystkie wykorzystał bezbłędnie. W klasyfikacji Turnieju Open sklasyfikowany został na drugim miejscu.

Jak oświadczył trener Sławomir Winiecki jest to duży sukces tego młodego zawodnika.

- Aleksander Seriożeczkin to wielki talent, wróżę mu wielką karierę to diament, który trzeba oszlifować - mówił trener Sławomir Winiecki. - Jeszcze niejednokrotnie usłyszymy o tym zawodniku zarówno na arenie województwa łódzkiego, ale i ogólnopolskiej.

Sekcja podnoszenia ciężarów przy MSMS UKS Viktoria Łódź zaprasza młodzież, zarówno mężczyzn, jak i kobiety do uprawiania tej pięknej niszowej dyscypliny sportu. Zajęcia odbywają sie w Łodzi w MSMS przy ul. Jarosławskiej 29 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17-19 oraz wtorki i piątki w godz. 9-11. Kontakt telefoniczny bezpośrednio do Sławomira Winieckiego 501-062-482 lub do kierownika sekcji i koordynatora d/s sportu MSMS w Łodzi Jana Gabary 504-479-527.