Pierwszy transfer ŁKS jest blisko. Trener zna tego napastnika z Zagłębia Sosnowiec

- Zaraz będzie do wyjęcia za darmo Szymon Sobczak, wy się bardzo dobrze znacie, myśli Pan o takim napastniku, żeby tutaj przyszedł?

- Nie wiem, czy będzie do wyjęcia - odparł trener Kazimierz Moskal. - Nie wiem, co się tam w ogóle wydarzyło i trudno mi to też komentować, ale tak jak powiedziałem, a propos opcji nowych zawodników, to w tej chwili trudno mi się teraz wypowiadać i zabierać głos.

Jak informuje Dziennik Zachodni, Szymon Sobczak został odsunięty od pierwszej drużyny Zagłębia Sosnowiec. To napastnik, który w tym sezonie Fortuna 1. Ligi zdobył najwięcej bramek dla Zagłębia - 6. Jak klub tłumaczy tę decyzję?

Zagłębie spisuje się poniżej oczekiwań. Drużyna trenera Artura Skowronka po 17. kolejkach zajmuje 12. miejsce i ma 21 punktów. Sosnowiczanie ostatnio przegrali na wyjeździe z ostatnią w tabeli Sandecją Nowy Sącz aż 1:4.