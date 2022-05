Pierwszy Turniej Rodziców o Puchar Prezesa AKS SMS Łódź

Zawody mają dwojaki charakter. Z jednej strony chcemy odwrócić role społeczne by rodzice na co dzień kibicujący swoim dzieciom, grającym w naszej akademii piłkarskiej, rozegrali na boisku kilka spotkań przy spodziewanym żywiołowym aplauzie swoich dzieci. Z drugiej chcielibyśmy, by poprzez tego typu wydarzenie ukazać wartość jaką dla całej społeczności skupionej wokół klubu ma rodzina i pozytywne relacje wewnątrz - informuje Piotr Stępień, prezes AKS SMS. - Podczas zawodów rodzice dzieci trenujących w danej grupie wiekowej tworzą drużynę. Takich drużyn udało nam się skompletować osiem. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Zadbaliśmy jako organizatorzy o nagrody dla uczestników. Dzięki naszym partnerom i sponsorom udało się przygotować profesjonalne stroje sportowe oraz wiele innych atrakcji. W trakcie trwania zawodów dla dzieci przygotowane zostały animacje.

Partnerami wydarzenia są:

- Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber

- Totalizator Sportowy SA

- Tomadex sc producent marki Keeza