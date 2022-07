Pies ugryzł 4-latkę w twarz. Do ataku doszło na podwórku kamienicy w Zduńskiej Woli

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło 19 lipca 2022 roku w Zduńskiej Woli. Na podwórku wielorodzinnego budynku, bawiła się grupa dzieci, gdy podbiegł do nich pies, mieszaniec w typie amstafa. Ugryzł 4-letnią dziewczynkę w policzek. Dziecko zostało przetransportowane do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie przeszło operację. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Z zebranych dotychczas informacji wynika, że dziewczynka znała zwierzę. To pies lokatorów tego budynku. Funkcjonariusze ustalili, że pies nie posiadał aktualnych szczepień. Dokładne okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli - informuje st. sierż. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli.

Za przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu właścicielowi psa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Policja przypomina, że psa należy wyprowadzać na smyczy - najlepiej z kagańcem. Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody innej osobie.