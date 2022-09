Pięściarze ŁKS Łódź Boks startowali w memoriale mistrza olimpijskiego z Monachium

Relacjonuje trener naszych zawodników Grzegorz Goliński: - Startujący w kategorii młodzika Michał Magin w kategorii do 44 kg zmierzył się z Alanem Szwedem (UKS Viktoria Łódź). Wielce obiecujący zawodnik ŁKS Łódź Boks potraktował ten start wybitnie sparingowo, gdyż niedawno zakończył okres roztrenowania. “Wakacyjna forma” tym razem nie pozwoliła zwyciężyć. Po dobrej pierwszej rundzie i początku drugiej “energia uleciała”, a wraz z nią nadzieję na końcowy sukces. Po zakończonej walce ręka rywala powędrowała do góry

Drugi z naszych reprezentantów – Wiktor Paszkiewicz (junior -67kg) niestety nie miał okazji na zaprezentowanie swoich umiejętności z powodu braku przeciwnika.

Osłodą wyjazdu było zwycięstwo naszego “Pitbulla” Amelii Kostrzewy, która jest na ostatniej prostej przygotowań do ME Kadetek, które odbędą się za niespełna 2 tygodnie we Włoszech - czytamy na stronie lksboks.com. W starciu z aktualną mistrzynią Polski juniorek Patrycją Gubańską (Sporty Walki Gostyń) Amelka zaprezentowała się znakomicie. Po trzech mocnych rundach zwyciężyła jednogłośnie na punkty. Walka pań była ozdobą ringowych zmagań. W dowód uznania Amelia otrzymała z rąk Prezesa ŁOZB Adama Pokusy puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju.