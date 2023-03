Pijana kierująca w Radomsku. Wjechała w forda transita i chciała staranować zapory kolejowe

Kilka minut po 13 w czwartek, 23 marca, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku zostali skierowani w rejon przejazdu kolejowego na ul. Kraszewskiego w Radomsku.

Policjantów powiadomił pracownik kolei, który wraz z poszkodowanym, kierowcą forda transita, nie pozwolili 42 – letniej kierującej peugeotem odjechać z miejsca zdarzenia.

- Kobieta jadąc za fordem transitem, nie zachowała bezpiecznej odległości i najechała na jego tył. Chwilę potem kierowca forda zauważył, że siedząca za kierownicą kobieta nie miała zamiaru się zatrzymać i jedzie w stronę zapór kolejowych, które akurat były opuszczane. Mężczyzna zdążył wybiec ze swojego auta i podbiegł do peugeota. Po otwarciu drzwi od razu wyczuł woń alkoholu od kierującej – relacjonuje asp. Agnieszka Kropisz z KPP w Radomsku. - Pokrzywdzony wraz z pracownikiem kolei dopilnowali, by kobieta nie odjechała w tym stanie, a jej auto przepchnęli na pobocze, by nie utrudniało ruchu. Po przebadaniu okazało się, że 42 – latka miała ponad promil alkoholu w organizmie. W tym stanie jeździła po mieście. Co gorsza tak nieodpowiedzialnym zachowaniem mogła doprowadzić do tragedii, gdyż jechała wprost na opuszczane zapory.