Pijana matka za kierownicą samochodu. Kobieta miała ponad 3,5 promila i wiozła autem dwoje swoich dzieci! Informacje 14.07.2021

W minioną niedzielę około godziny 21 do dyżurnego sieradzkiej policji zadzwonił mężczyzna jadący od strony Warty, którego zaniepokoił nietypowy tor jazdy poruszającego się przed nim volkswagena.

Kierująca nim kobieta jechała bardzo powoli, poruszała się tzw. „wężykiem”, zmieniając co chwila pas ruchu, a przez pewien czas nawet jechała lewym pasem. Podejrzewając, że kierująca volkswagenem może być pod działaniem alkoholu, świadek zachowując bezpieczny dystans, pojechał za nią. Zadzwonił też na numer alarmowy - relacjonuje policja.

Pijana kobieta wiozła dzieci

W miejscowości Baszków, kobieta zjechała na pobocze i zatrzymała pojazd. Świadek, który jak się potem okazało był pracownikiem cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu szybko podbiegł do samochodu, by powstrzymać ją od dalszej jazdy. Widząc to kobieta próbowała uciec. Mężczyzna szybko zainterweniował i uniemożliwił jej dalszą jazdę. Na miejsce przybył natomiast patrol policji, który przejął dalsze czynności.