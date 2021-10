Pijani kierowcy na sieradzkich drogach. Jeden z nich zakończył jazdę w stawie ZDJĘCIA

Kumulację przewinień na swoim koncie miał 38-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, który w miniona sobotę około godziny 16 wjechał do stawu w miejscowości Bobrowniki (gmina Sieradz). Policjanci, którzy przybyli do Bobrownik po 16 zobaczyli leżącego w wodzie peugeota oraz ustalili, że kierował nim 38-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w poślizg. Wjechał przy okazji w zaparkowanego na poboczu opla, uszkodził ogrodzenie jednej z posesji, a następnie wylądował w pobliskim stawie.

Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierowcy peugeota 0,6 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że 38-latek nie ma uprawnień do kierowania.

Dzień wcześniej (1 października) około godziny 19.50 dyżurny sieradzkiej policji został powiadomiony o ujęciu w miejscowości Borysławice nietrzeźwej kierującej pojazem. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce, zastali tam mężczyznę, który oświadczył, że zainterweniował wobec kobiety kierującej citroenem, która prawdopodobnie jest pod działaniem alkoholu. Świadek podszedł do samochodu i wyjął kluczyki ze stacyjki.

Badanie stanu trzeźwości potwierdziło jego przypuszczenia. Alkomat wskazał u 37-letniej mieszkanki powiatu sieradzkiego 2,4 promila alkoholu w organizmie.