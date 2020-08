Pijani kierowcy w Justynowie i Andrespolu. Jeden wjechał autem w płot. Zatrzymali ich świadkowie

Do zatrzymań obywatelskich doszło w nocy 24 sierpnia. Pewien kierowca zwrócił uwagę na jadącego przed nim peugeota, który nie trzymał się swego pasa jezdni. Stąd wniosek, że kierujący nim mężczyzna jest pijany.

Przypuszczenia świadka, który zaalarmował policjantów, szybko się potwierdziły, ponieważ na zakręcie drogi w Justynowie (gmina Andrespol) kierowca peugeota stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w ogrodzenie. Świadek podbiegł do pijanego kierowcy i udaremnił dalszą jazdę.

Wkrótce nadjechali wezwani stróże prawa. Okazało się, że 28-letni sprawca kolizji miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań.

W tym samym czasie inny pijany kierowca peugeota jechał „wężykiem” na ul. Staszica w Koluszkach. Po pewnym czasie zatrzymał się na parkingu, wysiadł z auta i poszedł pieszo. Obserwował go przypadkowy kierowca, który wezwał policjantów i zatrzymał pijanego kierowcę.

Wkrótce zajęli się nim stróże prawa. Okazało się, że 31-letni kierowca ma prawie dwa promile alkoholu w organizmie. I on trafił do aresztu policyjnego, zaś po wytrzeźwieniu też usłyszał zarzut kierowania pojazdem z stanie nietrzeźwości. Obu kierowcom grozi do dwóch lat więzienia.