Pijani kierowcy w Piotrkowie i Niechcicach. Zatrzymali ich świadkowie. Jeden miał półtora promila, drugi ponad dwa

Pijani kierowcy w Piotrkowie i Niechcicach. Zatrzymali ich świadkowie

W poniedziałkowy wieczór, 28 czerwca doszło do dwóch obywatelskich zatrzymań pijanych kierowców. 38-latek został zatrzymany w Piotrkowie, a 31-latek pod sklepem w Niechcicach (gm. Rozprza).

38-latka, kierującego bmw ulicą Krakowskie Przedmieście zauważyli świadkowie - samochód jechał wężykiem, potem wjechał na krawężnik, a następnie na chodnik. Wtedy doszło do zatrzymania - świadkowie podbiegli do mężczyzny, wyjęli kluczyk ze stacyjki, a nietrzeźwemu kazali przesiąść się do tyłu. Wezwany na miejsce patrol potwierdził podejrzenia co do stanu kierującego bmw - mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty, a o jego losie zadecyduje sąd.

Do drugiego zatrzymania doszło w Niechcicach około godziny 21.30 na parkingu pod sklepem. Kierujący citroenem, cofając jechał na stojący za autem rower. Obserwujący tę sytuację mieszkaniec gminy, przesunął rower i podszedł do kierowcy, od którego wyczuł silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 31-latek miał ponad 2 promile. Dodatkowo okazało się, że się kierowany przez niego citroen nie miał aktualnych badań technicznych dlatego funkcjonariusze od razu zatrzymali dowód rejestracyjny. 31-latek wkrótce usłyszy zarzuty. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.