Pijany 23-latek zdewastował toaletę. Grozi mu 5 lat więzienia!

Zgłoszenie o pijanym mężczyźnie, który zniszczył i ukradł wyposażenie łazienki błaszkowscy policjanci otrzymali 2 listopada. Jak ustalono tego dnia przed południem na stację wszedł młody mężczyzna pod wyraźny działaniem alkoholu, który chciał skorzystać z toalety. Po paru minutach wybiegł z łazienki trzymając w rękach dozownik na mydło, suszarkę do rąk oraz kosz na śmieci. Jak się okazało wandal wyrwał te przedmioty ze ściany. Skradzione mienie wyrzucił w pobliskich zaroślach i uciekł. Wartość strat została oszacowana na 1500 złotych.

Wyjaśnieniem sprawy zajęli się policjanci miejscowego komisariatu. Wandala zarejestrował monitoring stacji. Analiza zapisu kamer oraz dobre rozpoznanie lokalnego środowiska przestępczego pozwoliła na szybkie wytypowanie osoby, która miała związek z tym przestępstwem. Funkcjonariusze podejrzewali, że jest to 23-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Zastali go w miejscu zamieszkania. Mężczyzna przyznał się policjantom do dewastacji toalety i kradzieży jej wyposażenia. Nie potrafił wytłumaczyć powodu swojego zachowania. Jak twierdził spowodowane było to zbyt dużą ilością wypitego alkoholu.