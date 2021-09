Pijany kierowca koparki w gminie Bełchatów uszkodził linie energetyczne

Pijany kierowca koparki w gminie Bełchatów

Nie wiadomo jak zakończyłaby się podróż 47-latka, który kierował koparką, gdyby nie interwencja czujnej mieszkanki. We wtorek, 7 września w Domiechowicach, jedna z kobiet zauważyła, że jadąca drogą koparka ma podniesione do góry ramię, a przez to zrywa napotkane po drodze kable energetyczne i internetowe,

Natychmiast wybiegła na drogę i kazała kierowcy się zatrzymać. Na miejsce wezwano policję. Okazało, się, że 47-kierowca sprzętu jest pijany, wydmuchał blisko 2,5 promila alkoholu.

Nie było to jego jedyne przewinienie, złamał też orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Na miejsce zostało wezwane pogotowie energetyczne oraz przedstawiciel dostawcy internetu.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.