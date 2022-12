Pijany kierowca przejechał przez rondo w Zduńskiej Woli na wprost

Okazało się, że 62-letni mieszkaniec powiatu zduńskowolskiego miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, wyszło na jaw, że kierujący był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, a sąd wydał mu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. mechanicznych. W ten sposób kierujący renault 62-latek popełnił dwa przestępstwa.

Jak informuje policja, funkcjonariusze ze zduńskowolskiej drogówki patrolujący miasto zauważyli to zdarzenie. Widzieli jak kierowca próbował odjechać, ale nie było to możliwie, bo jego samochód zawisł na słupku uszkodzonego znaku drogowego. Koła pojazdu obracały się, lecz nie miały dostatecznej przyczepności aby ruszyć. Od kierującego policjanci wyczuli woń alkoholu.

- 20 grudnia 2022 roku, w Zduńskiej Woli na ulicy Dolnej, mężczyzna kierujący pojazdem marki Renault Modus nie zastosował się do znaku ruch okrężny i wjechał prosto na zieleniec na rondzie niszcząc po drodze stojący tam ostrzegawczy znak drogowy - relacjonuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli.

Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd podchodzi do tego przestępstwa niezwykle poważnie, traktując je jako ewidentne lekceważenie jego decyzji. Dodatkowo, sąd w takich przypadkach orzeka zakaz prowadzenia pojazdów już nie na 3 lata, ale nawet do 15 lat.