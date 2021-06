Pijany kierowca w Bedoniu Przykościelnym zabił motorowerzystkę. Przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia

- Podczas przesłuchania 58-latek przyznał się do winy. Wyjaśnił, że nie zauważył motoroweru. Około godz. 10 wypił pół litra wódki i trzy piwa. Mężczyzna pozostaje zatrzymany do dyspozycji widzewskiej prokuratury. Na piątek planowane jest skierowanie wniosku do sądu o jego aresztowanie – informuje Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.