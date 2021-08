Pijany kierowca wjechał do rowu. Znalazł go Komendant Komisariatu Policji w Wolborzu

Pijany kierowca wjechał do rowu

Do zdarzenia doszło w sobotę 21 sierpnia. Jadący do pracy komendant wolborskiego komisariatu nadkom. Adam Szaler w miejscowości Małe Końskie zauważył fiata punto, znajdującego się przednimi kołami w rowie. Funkcjonariusz policji zatrzymał się w celu pomocy kierowcy, który bezskutecznie starał się wydostać pojazd z rowu. Jak się później okazało mężczyzna chwilę wcześniej pił alkohol pod sklepem, a następnie postanowił prowadzić samochód i wrócić do domu. W trakcie jazdy jednak mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wylądował w rowie.

Nadkom. Adam Szaler wyłączył silnik fiata punto, odebrał kierującemu kluczyki i zaalarmował policjantów z opoczyńskiej komendy, którym podlegał ten teren. Badanie stanu trzeźwości przeprowadzone przez opoczyńskich mundurowych wskazało, że 48-letni kierowca fiata miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. - informuje Dagmara Mościńska z KPP w Piotrkowie Trybunalskim

Pijany kierowca odpowie również za jazdę bez uprawnień do kierowania, gdyż nie posiada prawa jazdy.