Pijany kierowca z zakazem sądowym wpadł na przekroczeniu prędkości

Do zdarzenia doszło 6 grudnia 2021 roku. Około godziny 14:40 w miejscowości Bądków (powiat zgierski) funkcjonariusze z grupy „SPEED” KWP w Łodzi zauważyli volkswagena, który jechał za szybko. Prędkość pojazdu zmierzona videorejestratorem wskazywała, że kierowca volkswagena przekroczył dopuszczalną prędkość o niespełna 40 km/h. Mianowicie na drodze z dopuszczalną prędkością 50 km/h, mężczyzna jechał z prędkością 89 km/h.

Policjanci zatrzymali auto do kontroli. Za kierownicą siedział mężczyzna. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierującego wtedy okazało się, że jest pijany. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Mundurowi w policyjnych bazach danych szybko ustalili że, 40 – latek nie posiada uprawnień do kierowania, bowiem w lipcu tego roku sąd nałożył na niego karę w postaci zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. - informuje asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi.

Mężczyzna za przekroczenie prędkości trafił do policyjnego aresztu oraz został ukarany mandatem karnym. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, a także niestosowanie się do orzeczonych zakazów sądowych, 40-latkowi grozi kara nawet do 5 lat wolności.