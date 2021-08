Pijany taksówkarz zasnął podczas jazdy w centrum Łodzi. Mężczyzna wydmuchał 2,3 promila!

Taksówkarz zasnął w pobliżu pałacu Poznańskiego

Do tej niecodziennej sytuacji doszło we wtorek o godz. 4.10 w rejonie skrzyżowania ul. Zachodniej i ul. Ogrodowej, w pobliżu słynnego pałacu Izraela Poznańskiego. Według policji, ul. Zachodnią w kierunku północnym jechał skodą 47-letni taksówkarz. Do skrzyżowania nie dojechał, bowiem był tak „sfatygowany”, że zasnął za kierownicą na prawym pasie jezdni.

Obudził go kierowca MPK

Wkrótce nadjechał autobus MPK. Kierowca zdziwił się, że taksówka stoi na jezdni bez włączonych świateł awaryjnych. Zerknął w stronę taksówkarza i stwierdził, że ten smacznie sobie drzemie. Natychmiast zaalarmował policjantów, którzy zbadali 47-latka alkomatem. Okazało się, że miał 2,3 promila alkoholu w organizmie. Oczywiście o dalszej jeździe nie było mowy. Taksówka została odholowana na parking policyjny.

Tajemnicze uszkodzenia. W co uderzył taksówkarz

?

Taksówkarz nie pamiętał, gdzie jechał i dlaczego zasnął. Stwierdził jedynie, że był zmęczony. Za jazdę po pijanemu grozi mu do dwóch lat więzienia. Na tym się nie skończy, bowiem skoda była uszkodzona. Dlatego stróże prawa wyjaśnią też, w co uderzył taksówkarz: w auto, ścianę czy inną przeszkodę.