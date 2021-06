Pikieta w sprawie niepedagogicznych. Zapowiada ją Tak dla Łodzi. W piątek (4.06) pod magistratem będzie też oświatowa "Solidarność" z Bałut

Stowarzyszeniu chodzi o planowane zwolnienia w miejskich szkołach, o których tej wiosny pisaliśmy wielokrotnie. Z naszych aktualnych informacji wynika, że jest już po negocjacjach między urzędnikami, związkowcami, a dyrektorami szkół: w ich wyniku skala zwolnień, wdrażanych z wrześniem 2021 r., zmalała z ok. 500 osób do ok. połowy tej liczby.

Także w piątek o godz. 15 pod magistratem mają pojawić się przedstawiciele oświatowej "Solidarności" z Bałut, protestujący przeciw zwolnieniu z pracy swojego działacza kierującego najliczniejszym w Łodzi związkowym kołem emerytów "S" (związkowcy opowiadają, że pracował on dotąd na pół etatu - a likwidacja tej "połówki" to złamanie porozumienia z władzami miasta).

