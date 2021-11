Pił alkohol w aucie, ale wpadł za posiadanie narkotyków. Grożą mu 3 lata więzienia.

W minioną niedzielę przed godziną 1.00 w nocy na parkingu na obrzeżach Sieradza policjanci zainterweniowali wobec osób siedzących w osobowym oplu. Uwagę mundurowych zwróciły pozostawione obok auta puste butelki po alkoholu.

W czasie legitymowania osoby te zachowywały się bardzo niespokojnie. Wynik kontroli osobistej zdradził prawdopodobny powód ich zdenerwowania. Okazało się, że w portfelu 26-letniego mieszkańca Sieradza policjanci znaleźli dilerkę z białym proszkiem.

Mężczyzna oświadczył policjantom, że prawdopodobnie jest to amfetamina. Został zatrzymany i trafił to policyjnego aresztu. Wstępne badanie zabezpieczonych środków wskazało, że faktycznie była to amfetamina. 26-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.c