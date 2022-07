Piłkarki TME SMS grają na stadionie ŁKS o Ligę Mistrzyń – warto mieć marzenia

– Chciałam pogratulować mistrzyniom z TME SMS Łódź, dzięki którym właśnie w Łodzi odbędzie się eliminacyjny turniej Ligi Mistrzyń – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Będziemy gościć w Łodzi zespoły z Litwy, Finlandii i Belgii i właśnie przy al. Unii będziemy kibicować naszym piłkarkom.

Bilety na eliminacyjny turniej będą niebawem w sprzedaży. Będą w przystępnej cenie, po 5 zł, także w formie elektronicznej.

– Liczę, że kolejna wielka impreza międzynarodowa na Stadionie Króla przyciągnie rzeszę fanów – dodała Hanna Zdanowska. – Będzie także promowała Łódź, jako fajne miejsce do życia i miejsce, gdzie wiele się dzieje w sferze, która dla mnie jest bardzo ważna, czyli w sferze sportu. Zapraszam wszystkich łodzian.

Prezes MAKiS Sławomir Worach zdradził, że organizacja turnieju Ligi Mistrzyń kobiet to powód do dumy. – Wszystkie wymogi UEFA zostały przez nas spełnione – powiedział Sławomir Worach. – Zapewniamy doskonałą bazę meczową, doskonałą bazę treningową. Liczymy na doskonałą publiczność.

Andrzej Kuczyński, członek zarządu ds. operacyjnych Transfer Multisort Elektronik, czyli głównego sponsora mistrzyń Polski mówił o tym, że spełniły się najskrytsze marzenia.

– Marzenia, które miałem i o których mówiłem trzy lata temu, że za trzy lata w Łodzi będzie Liga Mistrzyń, udało się spełnić na czas – powiedział Andrzej Kuczyński. – To fantastyczna rzecz. Cieszę się, że prezes Janusz Matusiak powierzył nam, jako firmie TME, organizację tego turnieju. To dla nas wielkie wyróżnienie. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób pojawi się na Stadionie Króla. Będzie fantastyczna strefa rodzinna. Będzie można się pobawić, nie zabraknie atrakcji. Niczego nie oczekujemy od naszych zawodniczek, nie chcemy presji. Piłkarki realizują swoje marzenia, my realizujemy swoje marzenia, wszyscy będziemy kibicować. Każda bramka będzie sukcesem.

Mecze odbędą się 18 i 21 sierpnia. W pierwszym terminie piłkarki TMESMS Łódź zagrają z Anderlechtem Bruksela. W drugiej parze FC Gintra z Litwy walczyć będzie z KuPS Kuopio z Finlandii. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w finale (21 sierpnia), a triumfator awansuje do kolejnej fazy eliminacji.