Piłkarki TME SMS Łódź były blisko finału eliminacji Ligi Mistrzyń. Prowadziły 2:0, przegrały 2:3

Pierwszego gola w 13 minucie meczu zdobyła Anna Rędzia strzałem głową po dośrodkowaniu Klaudii Jedlińskiej. Łodzianki miały okazje do podwyższenia wyniku w pierwszej połowie, ale zrobiły to na początku drugiej. Sędzia podyktowała karnego dla mistrzyń Polski za zagranie ręką obrończyni Anderlechtu. Pewnym strzałem z jedenastu metrów popisała się Dominika Kopińska.

Szybko zareagował trener Anderlechtu Dave Mattheus. Wprowadził na plac gry Lolę Wajnblum i ta zrobiła różnicę na boisku. W 57 minucie belgijki strzeliły kontaktowego gola, a dziewięć minut później wprowadzona przy stanie 0:2 liderka drużyny Lola Wajnblum, która podkręciła tempo akcji Anderlechtu, wyrównała. W 70 minucie Dominika Kopińska nie wykorzystała sytuacji sam na sam z bramkarką gości.

W ostatniej sekundzie regulaminowego czasu gry zwycięskiego gola strzeliła Alexis Taylor Thornton. Sędzia przedłużyła mecz o kilka minut, ale nie udało się odrobić strat. Piłkarki TME SMS zasłużyły na wielkie brawa.

To był dramatyczny mecz. Mocno przeżyli porażkę prezes klubu Janusz Matusiak i przedstawiciel sponsora, Andrzej Kuczyński, członek zarządu TME SMS. Jednak zebrali także wiele gratulacji z powodu bardzo dobrej gry łodzianek. Szczęście było blisko. Awans do Ligi Mistrzyń nastąpi za rok.

- Zabrakło nam sił w drugiej połowie i z czystym sumieniem mogę to przyznać - mówiła po meczu Gabriela Grzybowska dla telewizji TOYA, która transmitowała mecz eliminacji Ligi Mistrzyń. - W drugiej połowie wyszło doświadczenie rywalek. Jestem bardzo zadowolona z postawy zespołu. To był jeden z naszych najlepszych spotkań. Ja nie pamiętam, kiedy zagrałyśmy tak dobry mecz. To optymistyczny prognostyk na przyszłość.