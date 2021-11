Piłkarki TME SMS Łódź chcą odwrócić złą kartę. Zagrają na sztucznej nawierzchni

Rywal podopiecznych trenera Marka Chojnackiego jest przedostatni w tabeli, więc to idealny przeciwnik na przełamanie. Łodzianki w dwóch ostatnich meczach przegrały z APLGGdańsk i AZSUJKraków, więc trzeba odwrócić złą kartę.

Zła informacja jest taka, że mecz odbędzie się na sztucznej nawierzchni stadionu przy ul. Kresowej w Szczecinie. Nawet najlepszym przejście z murawy naturalnej na sztuczną przysparza wielu kłopotów.

W minionym sezonie łodzianki wygrały w Szczecinie 2:1. Gole zdobyły wtedy: Nadia Krezyman (86), Klaudia Jedlińska (90). Klaudia jest poważnie kontuzjowana i nie zagra do końca rundy, Nadia była przemęczona. Kto teraz będzie strzelał gole? Trener Marek Chojnacki ma prawo liczyć na Paulinę Filipczak, która wróciła po kontuzji do drużyny i dopiero się rozkręca.

Co o meczu Olimpia Szczecin – TMESMSpisze strona Polskiego Związku Piłki Nożnej? „Niespodziewana zapaść wicemistrzyń Polski jest największym zaskoczeniem tego sezonu. Łodzianki przegrały dwa ostatnie mecze z rywalami z dolnej części tabeli i mocno skomplikowały sobie walkę o mistrzowski tytuł. Teraz pewnie myślą tylko o tym, by wrócić na zwycięską ścieżkę i nie przekreślić swych szans na złoto. SMS od czasu efektownej wygranej aż 5:0 nad Górnikiem Łęczna zatracił nie tylko skuteczność, ale też młodzieńczą fantazję, którą tak imponował w poprzednich rozgrywkach. Piłkarki Marka Chojnackiego muszą odzyskać radość z gry. Czy im się to uda? Trudno powiedzieć, bo czeka je trudne wyjazdowe spotkanie w Szczecinie. Pozycja Olimpii w tabeli nie oddaje potencjału tego zespołu, a łodziankom w Szczecinie nie zawsze grało się łatwo”.

Łodzianki nadal plasują się na szczycie tabeli. Nasze piłkarki powoływane są do reprezentacji Polski. Selekcjonerka kobiecej reprezentacji Polski Nina Patalon powołała dwadzieścia pięć zawodniczek na mecze kwalifikacji mistrzostw świata z Kosowem (25.11, godz. 16:00, Prisztina) oraz Belgią (30.11, godz. 20:30, Heverlee). Powołania otrzymało pięć piłkarek TMESMSŁódź: Oliwia Szperkowska, Katarzyna Konat, Gabriela Grzybowska, Paulina Filipczak i Anna Rędzia

Selekcjonerka reprezentacji Polski U-19 kobiet Katarzyna Barlewicz powołała dwadzieścia pięć zawodniczek na zgrupowanie, które odbędzie się w dniach 22-26 listopada w Szamotułach. W kadrze są dwie piłkarki TMESMSŁódź Magdalena Dąbrowska i Wiktoria Skrzypińska.

Na konsultację szkoleniową reprezentacji Polski Kobiet U-17, która odbędzie się w dniach od 22.11.2021 do 24.11.2021. w Pruszkowie, powołane zostały trzy łodzianki: Amelia Majtczak, Oliwia Bałdyga, Patrycja Banach. ą