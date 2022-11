Piłkarki TME SMS Łódź nie tracą dystansu. Jeden, ale jakże ważny gol

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego przystępowały do tego meczu z wielką chęcią rehabilitacji po porażce z GKSw Katowicach. A wiadomo, jak się bardzo chce, nie zawsze wszystko wychodzi. Ponadto katowiczanki wygrały dzień wcześniej ze Śląskiem we Wrocławiu 3:1 i postawiły drużynę mistrzyń Polski „na musiku”. Wygrana z Pogonią była konieczna, by nie stracić dystansu do GKS.

Długo jednak bramki w meczu z Pogonią nie oglądaliśmy. Dopiero w 65 minucie skuteczną akcję przeprowadziły nasze napastniczki. Paulina Filipczak podała do Dominiki Kopińskiej, która umieściła piłkę w siatce Pogoni.

Do końca meczu trwała zacięta walka o utrzymanie zwycięstwa, najlepiej strzelenia drugiego gola. Nie udało się. Trzeba się cieszyć z tej jednej, jedynej bramki na wagę zwycięstwa.

TMESMSi GKSKatowice mają teraz znów taki sam dorobek punktowy. Łodzianki 19 listopada kończą rundę meczem z Górnikiem w Łęcznej. Będzie to mecz mistrzyń Polski z wicemistrzyniami. Katowiczanki natomiast zagrają u siebie z Medykiem. Runda wiosenna ekstraligi piłki nożnej kobiet zapowiada się pasjonująco. Wierzymy, że łodzianki obronią mistrzowski tytuł.

ekstraliga kobiet

TMESMSŁódź – Pogoń Szczecin 1:0 (0:0)

1:0 Dominika Kopińska (65)

TMESMS: Oliwia Szperkowska - Yurina Enjo, Daria Sokołowska, Wiktoria Zieniewicz - Klaudia Jedlińska, Nadia Krezyman (70, Julia Kolis), Ernestina Abambila, Gabriela Grzybowska, Anna Rędzia - Paulina Filipczak, Dominika Kopińska. Trener: Marek Chojnacki.

Inne mecze: Czarni Sosnowiec - KKP Bydgoszcz, Czwórka Radom - APLG Gdańsk, Pogoń Tczew - Górnik Łęczna, Śląsk Wrocław - GKS Katowice 1:3, Medyk Konin - AZS UJ Kraków.

1.GKS Katowice 10 27 24-6

2.TME SMS Łódź 10 27 29-9

3.Górnik Łęczna 9 22 31-12

4.AZS UJ Kraków 9 21 19-11

5.Śląsk Wrocław 10 18 23-13

6.Czarni Sosnowiec 9 13 18-11

7.Medyk Konin 9 10 13-21

8.Pogoń Szczecin 9 9 13-16

9.Pogoń Tczew 9 6 11-28

10.KKP Bydgoszcz 9 4 8-22

11.Czwórka Radom 9 3 5-36

12.APLG Gdańsk 8 2 4-13

19.11: Górnik Łęczna – TMESMSŁódź (11)