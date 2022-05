Piłkarki TME SMS Łódź w złotym autokarze. Łodzianki bliżej mistrzostwa Polski

W niedzielę piłkarki TMESMS grały z GKSKatowice na wyjeździe. Jeszcze nie wygrały ligowego meczu na stadionie przy ul. Bukowej w Katowicach. W niedzielę była idealna ku temu okazja. Łodzianki rywalizują o mistrzostwo Polski z Górnikiem Łęczna i Czarnymi Sosnowiec, obie te drużyny wygrały wcześniej swoje mecze tylko po 1:0. Taki wynik w meczu Czarni – Rekord jest niespodzianką.

Do drużyny TMESMSwróciła po absencji za kartki Ernestina Abambila, natomiast z tego samego powodu nie mogła zagrać Gabriela Grzybowska. Zastąpiła ją Magdalena Dąbrowska i po jej akcji łodzianki uzyskały prowadzenie. W 12 minucie Magdalena Dąbrowska była faulowana na wysokości pola karnego gospodyń. Z wolnego piłkę zagrała Anna Rędzia, bramkarka GKSpopełniła wielki błąd i wypuściła piłkę z rąk. Tylko czekała na to Dominika Kopińska, która wturlała piłkę do bramki katowiczanek. Była ro trzynasta bramka Dominiki Kopińskiej w tym sezonie.

Siedem minut później podopieczne trenera Marka Chojnackiego przeprowadziła wzorową kontrę. Nadia Krezyman poszła na przebój, strzeliła, jednak bramkarka GKS tym razem interweniowała bez zarzutu.

Łodzianki kontrolowały przebieg meczu, ale i gospodynie groźnie atakowały. W 28 minucie Nikola Brzęczek nie wykorzystała stuprocentowej okazji. Wujek, były selekcjoner męskiej reprezentacji piłkarskiej Polski, pogroziłby palcem zawodniczce GKS.

Tuż przed przerwą po kolejnej ciekawej kontrze w dogodnej pozycji znalazła się Anna Rędzia, jednak jej strzał obroniła bramkarka GKS. Chwilę później strzelała Nadia Krezyman, ale znów Weronika Klimek zatrzymała piłkę.

W drugiej połowie oglądaliśmy mecz z niepewnością, bo ton grze nadawały gospodynie. Łodzianki broniły minimalnego prowadzenia i skoncentrowały się na kontrach. Na 10 minut przed końcem Klaudia Jedlińska po podaniu Dominiki Kopińskiej była w doskonałej sytuacji, lecz trafiła prosto w bramkarkę GKS.

W końcówce w pierwszej drużynie TMESMSzadebiutowała Natalia Rohn. I była chwalona. Szkoda, że nie wykorzystała sytuacji sam na sam w przedłużonym czasie gry.

W ostatnich sekundach dopisało łodziankom szczęście po strzale Anity Turkiewicz.

Spora grupa kibiców TMESMSŁódź, która zasiadła na trybunach stadionu GKS w Katowicach i dopingowała liderki miała powody do zadowolenia.

Jak zauważyła komentatorka TVPSport (mecz łódzkiej drużyny znów był transmitowany przez ogólnopolską stację, co jest doskonałą promocją miasta) piłkarki TMESMSŁódź przyjechały do Katowic autokarem w kolorze złotym. Oby to był dobry prognostyk dla łodzianek w walce o złoty medal mistrzostw Polski. ą

Ekstraliga kobiet

GKS Katowice - TME SMS Łódź 0:1 (0:1)

0:1 - Dominika Kopińska (12).

TMESMSŁódź: Oliwia Szperkowska - Yurina Enjo, Katarzyna Konat, Wiktoria Zieniewicz, Julia Kolis - Klaudia Jedlińska, Ernestina Abambila, Magdalena Dąbrowska (69, Oliwia Domin), Anna Rędzia (90+4, Dominika Gąsieniec) - Nadia Krezyman (69, Natalia Rohn), Dominika Kopińska. Trener: Marek Chojnacki.

Inne mecze:

Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 0:1, AZS UJ Kraków - Śląsk Wrocław 2:0, APLG Gdańsk - Tarnovia Tarnów 3:0, Górnik Łęczna - Medyk Konin 1:0, Czarni Sosnowiec - Rekord Bielsko-Biała 1:0.

1.TME SMS Łódź194652-15

2.Górnik Łęczna194356-28

3.Czarni Sosnowiec194358-12

4.GKS Katowice193439-27

5.AZS UJ Kraków193027-24

6.APLG Gdańsk192724-33

7.KKP Bydgoszcz192427-28

8.Medyk Konin192429-28

9.Śląsk Wrocław192326-32

10.Olimpia Szczecin191422-39

11.Tarnovia Tarnów191321-68

12.Rekord Bielsko-Biała19612-59

14/15.05: TME SMS Łódź – APLG Gdańsk (15 maja, 17:00), KKP Bydgoszcz - Czarni Sosnowiec, Rekord Bielsko-Biała - Górnik Łęczna, Medyk Konin - GKS Katowice, Tarnovia Tarnów - AZS UJ Kraków, Śląsk Wrocław - Olimpia Szczecin.