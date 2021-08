Piłkarki TME SMS Łódź walczą o trzecie zwycięstwo

- Jest to niewygodny przeciwnik - stwierdził Marek Chojnacki. - Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudne zadanie, jeśli chodzi o grę w ataku pozycyjnym. Dopóki piłkarki z Bydgoszczy będą miały korzystny wynik, zrobią wszystko, aby go utrzymać. Jeśli jednak szybko zdobędziemy bramkę, będzie nam łatwiej. Nasz zespół jest w dobrej dyspozycji, co pokazał przede wszystkim w Tarnowie. Bydgoszcz jest zespołem o podobnych umiejętnościach do Tarnovii. Jeśli zatem rozpatrujemy sobotni mecz w tych kategoriach, powinniśmy być pewni zwycięstwa. Piłka uczy jednak pokory. Nie można wskazywać zwycięzcy przed spotkaniem.

Trener łodzianek przekazał również informacje dotyczące sytuacji kadrowej w drużynie. W sobotę na pewno nie zagra Nadia Krezyman. Pod znakiem zapytania stoi również występ Klaudii Jedlińskiej, choć Marek Chojnacki jest w tej kwestii raczej optymistą. - Po ostatnim meczu mieliśmy sporo problemów zdrowotnych. Większość dziewczyn miała odparzone stopy. Było to spowodowane grą na sztucznej murawie. W sobotę nie zagra Nadia Krezyman. W jej przypadku do wspomnianych już problemów doszedł również lekki uraz mięśniowy. Przez większość mikrocyklu nie trenowała z nami Klaudia Jedlińska. Dopiero dzisiaj uczestniczy w zajęciach. Na razie wszystko wygląda w porządku, więc mam nadzieję, że jutro nie będzie problemu i Klaudia wystąpi w meczu. Cieszymy się natomiast z faktu, iż Dominika Kopińska dochodzi do optymalnej dyspozycji fizycznej. Od poniedziałku na normalne, pełne obciążenia wchodzi również Paulina Filipczak. Mam nadzieję, że będzie już do naszej dyspozycji podczas meczu z Medykiem Konin - powiedział Marek Chojnacki.