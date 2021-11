Piłkarki TME SMS Łódź wygrały w Szczecinie i mogą zachować pozycję liderek

Pierwszego gola zdobyła wracająca do wielkiej formy Paulina Filipczak. W 15 minucie otrzymała podanie od Dominiki Gąsieniec i ulokowała piłkę w siatce.

Po półgodzinie gry powinno być 2:0 dla podopiecznych trenera Marka Chojnackiego, lecz Klaudia Jedlińska trafiła w poprzeczkę. Co się odwlecze... W ostatniej minucie przed przerwą po podaniu Ernestiny Amabili Klaudia Jedlińska podwyższyła wynik meczu na 2:0. A jeszcze dzień przed meczem nasza klasowa napastniczka mogła nie zagrać. – Klaudia zaczęła trenować wczoraj – mówił w piątek trener TMESMSMarek Chojnacki. – Nie uczestniczyła w zajęciach przez dwa tygodnie. Znając jednak jej możliwości oraz głód piłki, można zakładać, że da z siebie wszystko. Jedlińska będzie naszym dużym wzmocnieniem.

Klaudia Jedlińska paliła się do gry: – W tym tygodniu trenowałam indywidualnie z fizjoterapeutą, od wtorku również na boisku. Czuję się dobrze. Wszystko zweryfikuje jednak boisko w Szczecinie – mówiła Klaudia Jedlińska.

Wynik 2:0 utrzymywał się do 77 minuty. Wówczas sędzia podyktował rzut wolny dla łodzianek za faul na Gabrieli Grzybowskiej. Do piłki podeszła reprezentantka Polski Wiktoria Zieniewicz i strzeliła trzeciego gola. Efektownie przełamały się piłkarki TMESMSpo niespodziewanych dwóch porażkach.

Był to dla łodzianek ostatni ligowy mecz w tym sezonie.

Optymistyczna wiadomość napłynęła z Katowic. Otóż rywalizujące z łodziankami o tytuł mistrza broniące złotego medalu piłkarki Czarnych Sosnowiec tylko zremisowały w Katowicach, strzelając gola w ostatniej minucie. Mają jednak jeszcze dwa mecze zaległe i nie wiadomo, czy piłkarki TMESMSutrzymają pozycję liderek tabeli. Zaległy mecz mają też piłkarki Górnika Łęczna. Ale jest jeszcze runda wiosenna! Będzie się działo!

Olimpia Szczecin – TMESMSŁódź 0:3 (0:2)

Gole: 0:1 Paulina Filipczak (15), 0:2 Klaudia Jedlińska (45), 0:3 Wiktoria Zieniewicz (77-wolny)

TMESMS: Oliwia Szperkowska - Yurina Enjo, Wiktoria Zieniewicz, Katarzyna Konat, Anna Rędzia - Dominika Gąsieniec (82, Oliwia Malesa), Ernestina Abambila (82, Ewelina Piórkowska), Gabriela Grzybowska, Nadia Krezyman (50, Dominika Kopińska) - Klaudia Jedlińska (77, Małgirzata Lichwa), Paulina Filipczak (79, Wiktoria Skrzypińska). Trener: Marek Chojnacki.

Inne mecze: Górnik Łęczna – KKP Bydgoszcz 3:1, GKS Katowice – Czarni Sosnowiec 1:1, APLG Gdańsk – Rekord Bielsko-Biała (przełożony na 27 listopada), AZS UJ Kraków – Medyk Konin 2:0, Śląsk Wrocław – Tarnovia Tarnów.

Tabela Ekstraligi

1.TME SMS Łódź112525-7

2.Górnik Łęczna102434-13

3.Czarni Sosnowiec92128-2

4.GKS Katowice101716-14

5.AZS UJ Kraków111714-14

6.Medyk Konin111622-18

7.KKP Bydgoszcz111518-16

8.APLG Gdańsk101210-18

9.Śląsk Wrocław101012-20

10.Tarnovia Tarnów10911-36

11.Olimpia Szczecin11811-24

12.Rekord Bielsko-Biała838-27

Mecze zaległe:

17.11: Czarni Sosnowiec – Górnik Łęczna

24.11: Rekord Bielsko-Biała – GKS Katowice

27.11: APLG Gdańsk – Rekord Bielsko-Biała

8.12: Rekord Bielsko-Biała – Czarni Sosnowiec