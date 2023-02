Piłkarki TME SMS Łódź zebrały wiele pochwał za grę w meczu w Pradze

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego przegrały w Pradze z silnym zespołem Slavii. Slavia to mistrz Czech i uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów. Slavia zremisowała dwa mecze: z mistrzem Austrii - St. Polten i Niemiec - Wolfsburgiem.

Było to bardzo wyrównane spotkanie. Pierwszego gola zdobyły gospodynie, ale w 28 minucie Klaudia Jedlińska po podaniu Wiktorii Zieniewicz wyrównała. Tuż przed przerwą i tuż po niej dwa decydujące gole dla Slavii strzeliła Tereza Kożarova.

Wynik meczu ustaliła Dominika Kopińska. Wykorzystała jedenastkę podyktowaną po faulu na niej samej.

Łodzianki miały więcej okazji do strzelenia gola w tym dobrym meczu. Przy stanie 1:0 gola mogła strzelić Paulina Filipczak, a przy stanie 1:1 – Dominika Kopińska.

- Obyśmy mogli grać więcej takich spotkań - podsumował wyjazd do Pragi trener drużyny TMESMSŁódź Marek Chojnacki. - Rywalki zaprezentowały sporo dobrego futbolu, ale i nasze zespół nie miał się czego wstydzić. Gospodynie zaprezentowały stuprocentową skuteczność. Wynik mógłby być korzystny dla nas, gdybyśmy wykorzystali wszystkie dogodne do zdobycia gola okazje.

W piątek 10 lutego łodzianki znów zagrają w Pradze, tym razem z wicemistrzem Czech Spartą Praga (godz. 13).

Slavia Praga - TME SMS Łódź 3:2 (2:1)

1:0 Albina Goretkiova (10), 1:1 Klaudia Jedlińska (28), 2:1 Tereza Kożarova (43), 3:1 Tereza Kożarova (47) 3:2 Dominika Kopińska (60, karny).

TME SMS: Oliwia Szperkowska (61, Natalia Skiba) - Yurina Enjo (46, Oliwia Domin), Daria Sokołowska, Gabriella Cuevas, Wiktoria Zieniewicz (70, Klaudia Kiełczewska) - Gabriela Grzybowska (70, Jana Stashkova), Magdalena Dąbrowska (46, Ernestina Abambila), Anna Rędzia (61, Julia Kolis) - Paulina Filipczak (46, Dominika Gąsieniec), Dominika Kopińska (61, Klaudia Maciejko), Klaudia Jedlińska (61 , Oliwia Bałdyga). ą