Piłkarki TME SMS na stadionie ŁKS walczą o Ligę Mistrzyń. Łódź stolicą kobiecej piłki nożnej

Plan meczów (bilety na kupbilet.pl i w kasach stadionu przy al. Unii są jedynie po 5 zł):

18.08.2022 – godzina 14:00 – FC Gnitra – KuPS Kuopio

18.08.2022 – godzina 20.00 – TME SMS Łódź – Anderlecht Bruksela

21.08.2022 – godzina 12:00 – Mecz o 3 miejsce

21.08.2022 – godzina 18:00 – Finał

Kto wygra finał, awansuje do decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń i już zarobi ponad 100 tys. euro. Za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzyń drużyny dostaną od UEFA po 400 tys. euro.

Już teraz mistrzynie Polski piłkarki TME SMS Łódź, rywalizujące w półfinale ze słynnym Anderlechtem Bruksela, zebrały ogromne doświadczenie, które na pewno będzie procentować w przyszłości. Łodzianki zrobiły wiele dla promocji piłki nożnej w Polsce. Na rozwój kobiecej piłki nożnej zwracał uwagę trener TME SMS Łódź Marek Chojnacki. Przed turniejem na stadionie Widzewa odbyła się konferencja ze wszystkimi trenerami drużyn uczestniczących w łódzkim turnieju.

Wszyscy przyjechali do Łodzi z wielkimi nadziejami, ale najspokojniej do rywalizacji podchodził trener Marek Chojnacki. 452 mecze rozegrane w piłkarskiej ekstraklasie robią swoje.

– Jako gospodarz turnieju życzę wszystkim drużynom, żeby czuły się w Łodzi jak najlepiej, rozegrały mecze bez kontuzji i zaprezentowały dobry futbol – mówił Marek Chojnacki. – Mam nadzieję, że przyjdzie troszeczkę publiczności i piłka kobieca będzie się dalej rozwijać.

Trener Marek Chojnacki opowiadał o swojej wyprawie do Brukseli, by podglądać zespół Anderlechtu. Na tle słabego przeciwnika rywalki łodzian na pewno nie zaprezentowały wszystkich walorów, nie musiały wznosić się na wyżyny możliwości.

– Jesteśmy debiutantem absolutnym – dodał trener drużyny TME SMS Łódź. – Zespoły, z którymi rywalizujemy są bardzo doświadczone. My dopiero raczkujemy, jeśli chodzi o rozgrywki europejskie. Ponadto na pewno jesteśmy najmłodszym zespołem. Młodość ma swoje prawa.

Nauka wyniesiona z łódzkiego turnieju eliminacji Ligi Mistrzyń będzie przynosić efekty. Najważniejsze, by obronić tytuł mistrza Polski i za rok też zagrać o Ligę Mistrzyń. ą