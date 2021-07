Piłkarki TME UKS SMS Łódź lepsze od mistrzyń Polski

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego przegrywały po pierwsze połowie 0:1, gdyż gola w 15 minucie strzeliła Kinga Kozak. W pierwszej połowie mistrzynie wyszły w najsilniejszym składzie, nie grała tylko Patricia Fischerova.

Po przerwie wyższość łodzianek nie podlegała dyskusji. Bramki zdobyły: Katarzyna Konat (głową w 49 minucie), Klaudia Jedlińska w 64 minucie i Małgorzata Lichwa (85). Trener Marek Chojnacki dał szansę gry zawodniczkom, które niedawno zdobyły mistrzostwo Polski juniorek do lat 17. Zagrały Małgorzata Lichwa (strzeliła trzeciego gola), Wiktoria Skrzypińska, Justyna Libera, Oliwia Malesa, Marta Miś, Nadia Krezyman. W klubie prezesa Janusza Matusiaka z ulicy Milionowej rosną nowe utalentowane zawodniczki.

Dla łodzianek był to drugi sparing przed nadchodzącym sezonem ekstraligi. Wcześniej wygrały ze Sportisem Bydgoszcz 7:0.

Mistrzynie Polski przygotowują się do turnieju eliminacyjnego do Ligi Mistrzyń. 17 sierpnia zagrają z Ferencvarosi Budapeszt, a w przypadku zwycięstwa – 20 sierpnia z Vllaznia Shkoder. Nowy sezon ekstraligi piłkarek nożnych rozpocznie się w weekend 14-15 sierpnia. W pierwszej kolejce zagrają: TME UKS SMS Łódź – WKS Śląsk Wrocław.

W nowym sezonie w łódzkiej drużynie nie będzie grała Adriana Achcińska, która będzie reprezentowała beniaminka Bundesligi - FC Koeln.