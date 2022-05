Piłkarska IV liga łódzka ma sponsora. Umowa ŁZPN z firmą Betcris

Na stadionie Widzewa prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam Kaźmierczak i szef firmy Betcris Jacek Jakubowski podpisali stosowną umowę. Tytularnym sponsorem IV ligi łódzkiej w taki oto sposób została firma Betcris Zakłada Bukmacherskie.

Kim jest nowym sponsor? Firma Betcirs rozpoczęła swoją działalność na rynku południowoamerykańskim. Była swego czasu sponsorem reprezentacji Meksyku i Ekwadoru. W Polsce wspiera mistrzów Polski w piłce ręcznej Vive Kielce oraz siatkarskiego mistrza Zaksę Kędzierzyn-Koźle.

- To spełnienie marzeń, o których mówiliśmy od 2016 roku - mówi prezes ŁZPN Adam Kaźmierczak. - Przejmując stery w ŁZPN mówiłem, że będziemy chcieli doprowadzić do sytuacji, że wszystkie ligi prowadzone przez nasz związek będą posiadały swojego sponsora, który będzie gwarantował możliwość rozwoju. Firma Betcris nowy gracz na rynku bukmacherskim, ale firma z wielkimi tradycjami, daje gwarancję, że wizerunek IV ligi, najważniejszej prowadzonej przez ŁZPN będzie na odpowiednio wysokim poziomie, da możliwość rozwoju ligi. Korzyści dla klubów uczestniczących w rozgrywkach IV ligi będą wymierne i przełożą się na to, że te kluby będą mogły spokojnie funkcjonować na tym poziomie rozgrywkowym. Jestem przekonany, że to początek naszej współpracy. Firma Betcris wybierając naszą IV ligę kierowała się poziomem sportowym, poziomem organizacyjnym i jest nam niezmiernie miło, że to my jako pierwsi nawiązaliśmy współpracę.

- To nasz pierwszy krok na rynku piłkarskim w kraju - powiedział Jacek Jakubowski. - Zaczynamy od ŁZPN, ponieważ władze związku najszybciej odpowiedziały na naszą propozycję. Myślimy również o inwestowaniu w kluby ekstraklasy. Od wielu lat prowadzimy działalność w Ameryce Południowej. Jesteśmy sponsorem wielu znanych klubów z tamtego regionu świata z Meksyku, Peru, a także federacji sportowych. Byliśmy obecni w czasie finałów Copa America.

Tajemnicą handlową owiane są wymierne korzyści finansowe dla klubów IV ligi. Prawdopodobnie nowy sponsor pokryje koszty tzw. startowego, które wynoszą około 2 tysięcy zł. Jak zdradził Jacek Jakubowski, firma Betcris przekazuje określoną kwotę, a za jej podział odpowiada Łódzkie Związek Piłki Nożnej.

ŁZPN będzie chciał przeznaczyć środki od sponsora także na działalność Magazynu IV ligi, nadawanego w każdą środę o godzinie 20.30 na kanale YouTube. Znajdą się tam elementy promujące firmę Betcris. Rozwój tego magazynu będzie sprawi, że wielu klubom łatwiej będzie pozyskać sponsorów.

- Nam chodzi o danie klubom wędki, a reszta już w rękach władz klubów - powiedział prezes ŁZPNAdam Kaźmierczak.

