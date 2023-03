„Piłkarskie Orły”. Daniel Mąka w niezwykły sposób przypomina się kibicom Widzewa

Po rozszerzeniu rywalizacji i dołączeniu do niej piłkarzy z IV ligi, walka nabrała jeszcze większych rumieńców. I stała się rzecz niesłychana. Bo oto właśnie, liderem Piłkarskich Orłów w marcu jest Daniel Mąka, zasłużony, wieloletni piłkarz Widzewa, który dla czwartoligowych rezerw strzelił cztery gole i dzięki temu ma n koncie 2,50 pkt. Daniel Mąka strzelił dwa gole w niedawnym meczu Widzewa II z MKP Boruty Zgierz (3:0) i również dwa na inaugurację rundy wiosennej w meczu Widzew II - WKS Wieluń (2:0).

Piłkarz Widzewa przed piłkarzem ŁKS

Daniel Mąka zmierza po koronę króla strzelców IV ligi - ma już na koncie 19 goli. W styczniu 2021 roku, po zakończeniu przygody z pierwszą drużyną czterokrotnego mistrza Polski, dołączył do drużyny rezerw. Zawodnik w znaczący sposób pomógł wiosną awansować do IV ligi, a w obecnym sezonie drużyna Widzewa II udanie zakończyła rozgrywki, awansując do finału wojewódzkiego Pucharu Polski i zajmując jako beniaminek 4. miejsce w tabeli.