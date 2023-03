„Piłkarskie Orły”. W IVlidze strzelono 18 goli

Ruszamy także z naszym rankingiem Piłkarskie Orły, w którym przedstawiamy najskuteczniejszych piłkarzy. Wiosną rozszerzamy klasyfikacje skutecznych także o Betcris IV ligą, w której zanosi się na pasjonująca walkę o awans do grupy pierwszej III ligi pomiędzy Widzewem II Łódź, a GKSBełchatów. Obie te drużyny wygrały swoje mecze. Widzewiacy pokonali na swoim boisku beniaminka IV ligi WKS1957 Wieluń, a oba gole strzelił Daniel Mąka, który ma na koncie już 17 bramek. Bełchatowianie także zainkasowali komplet punktów wygrywając w Sulejowie ze Skalnikiem 3:0 (0:0). Bramkarza miejscowych pokonał w 86 minucie Przemysław Zdybowicz i była to jego 15 bramka w tym sezonie. 23-latek ma na konice osiem meczów w piłkarskiej ekstraklasie. Zaliczył je w roku 2019, kiedy to bronił barw Wisły Kraków. Wydawało się wówczas, że przed wychowankiem bełchatowskiego klubu wielka kariera. Coś poszło jednak nie tak. Wrócił do pierwszoligowego wówczas GKS, potem była jeszcze Resovia, ponownie „Biała Gwiazda” i Orlęta Radzyń Podlaski, a teraz ponownie klub z Bełchatowa walczący o awans do grupy pierwszej III ligi. Ma na koncie 15 bramek.

Dwa gole w pierwszej wiosennej kolejce zapisał na swoim koncie Marcin Kacela z KSKutno, a jego zespół pokonał MKP-Borutę Zgierz 4:1 (2:1). Piłkarz strzelił dotychczas 13 goli. W pierwszej wiosennej kolejce IV ligi strzelono łącznie 18 goli. Co w III lidze? Spośród drużyn naszego regionu wygrały jedynie rezerwy ŁKS Łódź, które pokonały na swoim boisku Concordię Elbląg 3:0 (1:0). Dwukrotnie bramkarza przyjezdnych do kapitulacji zmusił Łukasz Dynel. Dla popularnego wśród kibiców „Dyni” to pierwsze w tym sezonie gole na trzecioligowych boiskach. Piłkarz jest wychowankiem ŁKS Łódź, ale w ekstraklasie, ani I lidze nie wystąpił. Jesienią 2015 roku był natomiast podstawowym graczem drużyny występującej wówczas w III lidze - wystąpił w 15 meczach strzelając jednego gola. Grał także we Włoszech (Ciita di Acireale).

Dla przypomnienia podajemy zatem współczynniki, przez które mnożymy gole przyznając miejsca w naszym rankingu: dla ekstraklasy/ekstraligi – 2; dla I ligi - 1,75; dla II ligi – 1,5; dla III ligi – 1; dla IV ligi – 0,625; dla Pucharu Polski – 2; dla Europejskich Pucharów – 2,5. Piłkarskie Orły to oczywiście kontynuacja porównywania i klasyfikowania najskuteczniejszych strzelców w najwyższych polskich ligach, którą zapoczątkowaliśmy w poprzednim roku kalendarzowym. Przypominamy regulamin z którego jasno wynika, że: „Celem Rankingu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych strzelców piłkarskich w kategorii męskiej i kobiecej, biorąc pod uwagę sumę goli zdobytych przez zawodników/zawodniczki klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodo akw wych rozgrywkach ligowych na poziomie: ekstraklasy/ekstraligi, I, II I III, IV ligi oraz w Pucharze Polski a także bramek zdobytych w Europejskich pucharach”. Warto o tym pamiętać śledząc klasyfikacje skutecznych wymienionych lig.