„Piłkarskie Orły” w regionie łódzkim. Były widzewiak trafia dla Unii

Dziś, czyli przed meczem ŁKS - Sandecja, który może przynieść bramkowe korzyści łodzianom, co znajdzie odzwierciedlenie w naszym rankingu, na czele „Piłkarskich Orłów” w regionie łódzkim jest czterech muszkieterów: dwóch z ekstraklasy i dwóch z trzeciej ligi. Po dwa punkty mają na koncie: Jordi Sanchez i Kristoffer Hansen za bramki strzelone dla Widzewa oraz Kamil Sabiłło z Unii Skierniewice i Szymon Sołtysiński z Pelikana Łowicz. Trzecioligowcy strzelili po dwie bramki dla swoich klubów.

W lutym 2022 roku 27-letni napastnik Kamil Sabiłło przedłużył swój kontrakt z Unia Skierniewice do 31 grudnia 2024 roku. To piłkarz, który w sezonie 2016/17 bronił barw Widzewa, ale w trzynastu trzecioligowych meczach łódzkiego klubu nie trafił ani razu do siatki rywali. Jak tu nie wierzyć, że trzynastka jest pechowa.

Jednak tylko w Widzewie Kamil grał nieskutecznie. W innych sezonach było zdecydowanie inaczej. Jak czytamy na oficjalnej stronie klubu: Kamil Sabiłło to gwarancja bramek. Kiedy w 2018 roku opuszczał Skierniewice, dając awans do III ligi, na koniec sezonu miał na swoim koncie 37 trafień, będąc najskuteczniejszym strzelcem czwartej ligi. Ze Skierniewic wypłynął na szerokie wody pierwszej ligi, gdzie w barwach Wigier Suwałki rozegrał dwa udane sezony, spędzając na boisku 2890 minut, rozgrywając 48 spotkań, sześciokrotnie trafiając do siatki rywali. Ostatnie lata to już przygoda z drugoligowym KKS Kalisz, gdzie w 24 spotkaniach zdobył trzy bramki.