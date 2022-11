„Piłkarskie Orły” w regionie łódzkim. Jordi Sanchez z Widzewa, a za nim piłkarze ŁKS

Przypominamy, że najwyżej w naszym rankingu oceniane są gole strzelone w PKO Ekstraklasie, więc naturalną koleją rzeczy liderem jest widzewiak Jordi Sanchez, który pokonał bramkarza Radomiaka w przegranym mecz 1:3 (0:2). Tuż za nim mamy natomiast dwóch ełkaesiaków, którzy trafili do bramki Odry Opole w wygranym przez ŁKS meczu o pierwszoligowe punkty 2:1 (1:0). Dzięki trzem punktom podopieczni trenera Kazimierza Moskala zostali mistrzem rundy jesiennej zaplecza PKO Ekstraklasy, Gole we wspomnianym meczu strzelili natomiast Stipę Jurćić oraz Kamil Dankowski. W piątek zespół z alei Unii czeka jeszcze wyjazdowe spotkanie w Katowicach z GKS. To rozgrywane awansem starcie z rundy wiosennej, więc obaj zawodnicy mogą dorobek bramkowy poprawić. Jeśli chodzi o 23-letniego Stipe Jurić, było to dla niego dopiero drugie w tym sezonie trafienie w meczu o pierwszoligowe punkty. Ma też na koncie jednego gola strzelonego w trzecioligowych rezerwach. W zespole prowadzonym przez trenera Marcina Matysiaka rozegrał dotychczas osiem meczów ligowych. Piłkarz jest w Łodzi od połowy 2021 roku, a przyszedł do ŁKS z klubu NK Śroki Brijego (Bośnia i Hercegowina).W owym pierwszym sezonie zaliczył 20 meczów ligowych i strzelił dwa gole. Jeśli chodzi o Kamila Dankowskiego, to również i dla niego jest to druga w tym sezonie bramka w I lidze, a wystąpił w 17 meczach. 26-latek jest wychowankiem Nysy Kłodzko i większość swojej piłkarskiej kariery spędził w Śląsku Wrocław. Rozegrał w tej drużynie 93 mecze w ekstraklasie, strzelając jednego gola. Było to 17 października 2016 roku w Kielcach. Wrocławianie pokonali wówczas Koronę 2:1 (0:0). W klubie z alei Unii 2 zadebiutował 19 września 2020 roku w wyjazdowym meczu z sosnowieckim Zagłębiem, który łodzianie wygrali 2:1 (1:0). Dodajmy, że było to starcie o pierwszoligowe punkty.