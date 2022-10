„Piłkarskie Orły” w regionie łódzkim. Obcokrajowcy strzelają gole dla Widzewa i ŁKS

Tym samym trzej Hiszpanie i Norweg dołączyli do grona piłkarzy kandydujących do zwycięstwa w naszym październikowym rankingu „Piłkarskie Orły”.

W Krakowie w meczu z Wisłą pierwszoligowy remis drużynie ŁKSz apewnili Hiszpanie: Nacho Monsalve i Pirulo. W Gliwicach widzewscy obcokrajowcy byli jeszcze lepsi, bo dzięki bramkom Hiszpana Jordiego Sancheza i Norwega Kristoffera Normanna Hansena łodzianie wygrali z Piastem 2:1.

Co łączy te cztery bramki naszych stranieri? To były gole niezwykłej urody. Oile do bramek Hiszpanów łódzcy kibice zdążyli się przyzwyczaić, o tyle gol Norwega był zaskoczeniem. Tym bardziej, że został strzelony w ważnym dla piłkarza momencie, gdy niektórzy powątpiewali już w celowość tego transferu. Kristoffer zamknął usta wszystkim. ,

Hansen strzelił w Gliwicach swojego trzeciego gola w barwach Widzewa. W minionym pierwszoligowym sezonie trafiał w meczach z GKSJastrzębie i trzy dni później z Koroną.

Dzień przed premierowym trafieniem mówił: - Gdy przeprowadzasz się do nowego kraju naturalnym jest, że musisz mieć trochę czasu na aklimatyzację. Ten etap jest już jednak za mną, nabieram coraz większej pewności siebie i wszystko zmierza w naprawdę dobrym kierunku. Nadal czekam na swoje pierwsze trafienie w barwach Widzewa. Miałem już kilka naprawdę dogodnych okazji do zdobycia bramki, choćby w ostatnim spotkaniu, ale nie udało mi się pokonać bramkarza.

Prorocze były to słowa, bo Hansen już teraz jest wśród zdobywców goli. Norweg podpisał kontrakt z Widzewem w styczniu 2022 roku. Jako zawodnik Sandefjord wystąpił w 26 meczach Eliteserien - najwyższej klasy rozgrywkowej Norwegii. W tym czasie ośmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców i wypracował 7 asyst.

- Negocjacje trwały już jaki czas. Rozpoczęliśmy je po zakończeniu sezonu w Norwegii w połowie grudnia, a następnie wyjechałem na urlop, po czym doszliśmy do porozumienia. Cieszę się, że rozmowy zakończyły się pomyślnie. Zależy mi na tym, by wykonać kolejny krok w karierze, a Widzew chce awansować. Chcę grać jak najwięcej meczów i pomóc drużynie - powiedział Kristoffer Normann Hansen tuż po podpisaniu umowy.

Ranking „Piłkarskie Orły” wyłania najlepszego strzelca miesiąca zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej oraz najlepszą strzelczynię miesiąca w skali kraju. uwzględniane są bramki strzelone w roku kalendarzowym przez piłkarzy i piłkarki grających w polskich klubach. Zdobyte bramki zostaną pomnożone przez odpowiedni współczynnik dla: Ekstraklasy i Ekstraligi x2, I ligi - x1,75, II ligi - x1,5, III ligi - x1, dla Pucharu Polski - x2, europejskich pucharów x2,5.

Zwycięzcami naszego rankingu „Piłkarskie Orły” w poprzednich miesiącach byli widzewiacy: w sierpniu Marek Hanousek, we wrześniu Dominik Kun.

ą