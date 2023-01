Piłkarz ŁKS wręczył nagrodę podopiecznemu Jose Mourinho na gali Piłki Nożnej

Nagrodę dla Odkrycia Roku wręczał Mirosław Bulzacki, bohater meczu z Wembley i wielu spotkań ligowych ŁKS.

- Przypomnę wszystkim, że byłem pierwszym Odkryciem Roku Piłki Nożnej - powiedział Mirosław Bulzacki. - Było to równe pięćdziesiąt lat temu.

Piłkarz ŁKS otrzymał owacje z sali. A później Mirosław Bulzacki ogłosił, że Odkryciem Roku został Nicola Zalewski, piłkarz AS Roma, podopieczny Jose Mourinho. W imieniu Nikoli nagrodę z rąk Mirosława Bulzackiego odebrała siostra Jessica Zalewski.

Na razie Nicola Zalewski w reprezentacji Polski nie zbliżył się nawet namiastki tego, co osiągnął Mirosław Bulzacki. Obrońca ŁKS był q kadrze reprezentacji Polski w finałach mistrzostw świata 1974, gdzie polska drużyna zajęła trzecia miejsce na świecie.