Piłkarz o którym ojciec książki pisał w kadrze ŁKS Łódź

Mieszko Lorenc jest chyba jedynym zawodnikiem w zespole trenera Kibu Vicuny o którym pisano książki. Otóż jego ojciec Mieszko Lorenc, pracujący zresztą w Pogoni Zduńska Wola z młodzieżą, napisał dla młodych fanów futbolu”Mieszko piłkarz nad piłkarze” oraz „Mieszko kapitan drużyny”. To pozycje skierowane dla młodych fanów futbolu, a punktem wyjścia do ich napisania był początek piłkarskiej przygody syna. W obliczu kontuzji Nacho Monsalve i Macieja Dąbrowskiego wydaje się, że to dobra decyzja szkoleniowca łódzkiego pierwszoligowca, który spokojnie może grać na środku obrony. Dodajmy, że 19-latek występował ostatnio w drużynie rezerw ŁKS, będąc zresztą jej kluczowym graczem.W minionym sezonie strzelił pięć goli. W obecnym zaliczył dwa dotychczas rozegrane potyczki. Dodajmy, że do rozgrywek I ligi nadal nie jest zgłoszony Jan Sobociński.

Środowy przeciwnik zespołu z alei Unii 2 wywalczył w trzech meczach obecnego sezonu trzy punkty i zajmuje w ligowej tabeli 13 miejsce. Podopieczni trenera Jacka Trzeciaka (prowadzi zespół od końca czerwca tego roku) wygrali w drugiej kolejce, na własnym boisku, ze Stomilem Olsztyn 1:0 (0:0). Dodajmy, że oprócz nowego trenera do klubu przyszedł także nowy prezes Dariusz Stanaszek.W minionym sezonie GKS z trudem utrzymał się w I lidze. Drużyna zajęła w tabeli końcowej 14 miejsce. Trzeba jednak pamiętać, że do II ligi spadał tylko jeden zespół, obecnie trzy. Oprócz znanego z boisk ekstraklasy bramkarza Mariusza Pawełka, najbardziej znani piłkarze Jastrzębia to Daniel Rumin oraz Ukrainiec Farid Ali, który kilka lat temu przymierzany był nawet do gry klubie z alei Unii 2. Jest też były widzewiak Łukasz Zejdler. Jutrzejsze starcie z Jastrzębiem poprowadzi sędzia z Wejherowa Damian Kos, który ma za sobą już dwa starca w ekstraklasie. Na liniach pomagać mu będą Piotr Podbielski i Łukasz Sikora. Arbitrem technicznym będzie łodzianin Albert Różycki. Za system VAR odpowiadają Dominik Sulikowski oraz Marcin Borkowski. ą

I liga

4. kolejka. Wtorek (17 sierpnia): Resovia - Puszcza Niepołomice (18), Miedź Legnica - Skra Częstochowa (18), Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Tychy (20.30). Środa (18 sierpnia): ŁKS Łódź - GKS Jastrzębie (18), Stomil Olsztyn - Korona Kielce (18), Arka Gdynia - Widzew Łódź (20.30). Czwartek (19 sierpnia): GKSKatowice - Sandecja Nowy Sącz (20.30), Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec (18), Górnik Polkowice - Chrobry Głogów (18).