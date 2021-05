Piłkarz pierwszoligowca zamieszany w kradzież mercedesów

W miniony wtorek w czasie treningu zespołu Dariusza Banasika złodzieje ukradli dwa luksusowe mercedesy należące do graczy Radomiaka. “Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy złodziejami samochodów okazali się dwaj obywatele Francji - czytamy we wspomnianym “Echu dnia”. - Z kolejnych nieoficjalnych informacji dwaj złodzieje są już w rękach policji. Zostali zatrzymani w swoim kraju. Wkrótce mają być deportowani do Polski. Kolejna, na razie również nieoficjalna wiadomość, że samochody są także zabezpieczone i w niedługim czasie trafią do piłkarzy Radomiaka, którzy są ich właścicielami.

W całą sprawę jest zmieszany ma być piłkarz Radomiaka, pochodzenia francuskiego. Nieoficjalnie wiemy także, że został już przesłuchany przez radomską policję. Wszystko wskazuje na to, że zostaną mu postawione prokuratorskie zarzuty w tej całej sprawie, a sąd zdecyduje o areszcie dla obywatela Francji.

Przez francuską policję przesłuchani zostali także złodzieje samochodów. Zeznania dwóch obywateli Francji jak i piłkarza Radomiaka są zbieżne ze sobą.