Piłkarz Widzewa Łódź powołany do reprezentacji Polski

W kadrze znalazł się Radosław Gołębiowski z Widzewa Łódź. To zdolny i odważny piłkarz i jak najbardziej jesteśmy za powołaniem tego zawodnika do kadry. Nie zmienia oceny nieco słabszy występ w meczu z Arką w Gdyni. Jest w kadrze także Olaf Kopacki, piłkarz, którzy niemiłosiernie ogrywał w tym pojedynku naszego reprezentanta z Widzewa.

Szkoda, że mecz z Włochami rozgrywany jest w Łomży, a nie w Łodzi. Przyszłoby wielu kibiców Widzewa. A swoją drogą, czy Widzew nie jest już domem naszej młodzieżówki, jak to było w czasach trenera Czesława Michniewicza?

Kadra:

Bramkarze: Kacper Bieszczad (Zagłębie Lubin), Xavier Dziekoński (Jagiellonia Białystok), Cezary Miszta (Legia Warszawa).

Obrońcy: Konrad Gruszkowski (Wisła Kraków), Jakub Iskra (SPAL 2013, Włochy), Kacper Łopata (Sheffield United FC, Anglia), Konrad Matuszewski (Warta Poznań), Patryk Peda (SPAL 2013, Włochy), Kryspin Szcześniak (Górnik Łęczna), Maksymilian Tkocz (Odra Opole).