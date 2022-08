Piłkarze ŁKS jeszcze raz zagrają o fotel lidera. Ale wcześniej Liga Mistrzów na ŁKS

Przed meczem najwięcej życzeń dotyczących zwycięstwa w Rzeszowie i w ogóle awansu ŁKS do ekstraklasy przyjął Tomasz Salski, do niedawna prezes, teraz większościowy właściciel ŁKS. W piątek 12 sierpnia Tomasz Salski obchodził urodziny – skończył 47 lat. Wszystkiego najlepszego.

Na przedmeczowej konferencji Kazimierz Moskal odpowiadał o niewielkim fragmencie swojej kariery zawodniczej. Wspominał mecze Wisły Kraków, w której grał pierwsze skrzypce, z FC Barcelona. Nam najbardziej podobała się bramka Kazimierza Moskala w meczu z Saragossą. Trener przestrzegał też przed nadmierną euforią z powodu czterech kolejnych wygranych. Doświadczony szkoleniowiec ŁKS miał rację.

Wisła przegrała z GKS Tychy, ułatwiając łodzianom zadanie. Wystarczyło pokonać Stal, by zostać liderem. Niestety, w Rzeszowie akurat przyszedł spadek formy wiodących zawodników, nie odpalili rezerwowi i ŁKS przegrał.

W pierwszej połowie obie drużyny miały po jednej doskonałej okazji: Łukasz Góra w 11 minucie i Michał Trąbka w 24. Dwie minuty po zmianie stron łodzianie stracili jedynego gola meczu. Po dośrodkowaniu z lewej strony Bartosz Szeliga próbował wybić piłkę, ta trafiła w Dawida Arndta, znów w Bartosza Szeligę i wpadła do siatki. Fatalny bilard między piłkarzami ŁKS.

Najbliżej wyrównania, a być może strzelenia zwycięskiej bramki był wprowadzony za Mateusza Kowalczyka Kelechukwu Ibe-Torti. W 60 minucie strzelił z 18 metrów w poprzeczkę, po odbiciu Przemysław Pęksa złapał piłkę na linii. Trzy minuty później Kelechukwu Ibe-Torti odebrał piłkę Łukaszowi Górze, pobiegł na bramkę rywala, przerzucił piłkę nad bramkarzem, ale... nie trafił.

Po meczu trener Kazimierz Moskal mówił: – Każda seria kiedyś się kończy. Wygraliśmy cztery mecze z rzędu, ale to o niczym jeszcze nie świadczy, ani o sile drużyny. W pierwszej połowie nas nie było na boisku. Czy to jest wynik tego, że mecz był wcześnie i jechaliśmy już wczoraj? Nie wydaje mi się. Ważne, żebyśmy do każdego meczu podchodzili tak samo. Jeśli drużyna czuje się mocna i uważa, że nic jej nie zagraża, to życie jest takie, że coś za chwilę mocno walnie nas w głowę, by się obudzić. I taki zimny prysznic dzisiaj był.

W walce o prowadzenie w I lidze Wisłę i ŁKS zapewne pogodzi Ruch i w roli lidera przyjaciele Widzewa przyjadą do Łodzi na najbliższy mecz z ŁKS, który odbędzie się na Stadionie Króla 19 sierpnia o 20.30. Kibice ŁKSbędą świętować 114. rocznicę powstania klubu. Pokonanie Ruchu to będzie piękny prezent.

Stal Rzeszów - ŁKS Łódź 1:0 (1:0)

Bramka

1:0 Bartosz Szeliga (47-samobójcza)

Stal: Przemysław Pęksa - Dominik Marczuk, Łukasz Góra, Krystian Wrona, Piotr Głowacki - Bartłomiej Poczobut, Dawid Olejarka (82, Kacper Sadłocha), Bartosz Wolski - Wiktor Kłos (73, Kacper Piątek), Patryk Małecki, Andreja Prokić (73, Damian Michalik). Trener: Daniel Myśliwiec.

ŁKS Łódź: Dawid Arndt - Kamil Dankowski, Maciej Dąbrowski, Nacho Monsalve, Bartosz Szeliga - Pirulo, Michał Trąbka (81, Javi Moreno), Jan Kuźma (66, Władysław Ochronczuk), Mateusz Kowalczyk (55, Kelechukwu Ibe-Torti), Bartosz Biel (55, Dawid Kort) - Piotr Janczukowicz (65, Nelson Balongo). Trener: Kazimierz Moskal.

Sędziował: Krzysztof Jakubik (Siedlce).

Żółte kartki: Kłos, Poczobut, Małecki, Pęksa, Sadłocha - Kowalczyk, Monsalve.

Widzów: 3.411.