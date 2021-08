Piłkarze ŁKS Łódź deklarują, że nie zlekceważą w niedzielę beniaminka spod Jasnej Góry

Łodzianie są zdecydowanym faworytem spotkania i to bez dwóch zdań. Każdy inny wynik, niż pewna wygrana gospodarzy będzie niespodzianką. – Po remisie w dobrym stylu nadeszła pora na pierwsze zwycięstwo - mówi Michał Trąbka, piłkarz łódzkiej drużyny. - Nie ma mowy o zlekceważeniu przeciwnika, choć niektórzy kibice już przypisują nam trzy punkty. Goście przegrali pierwszy mecz z Koroną Kielce 0:2, ale pokazali się jako zespół dobrze zorganizowany w obronie i wyjeżdżający z kontrami. Powinniśmy z nimi wygrać i zrobimy wszystko żeby tak się stało. Liczymy, że pomoże nam w tym głośny doping kibiców. Dla mnie to inny sport z fanami na trybunach.

Niedzielny mecz ze Skrą poprowadzi sędzia Dominik Sulikowski z Gdańska. Będzie to dla niego pierwsze w karierze sędziowskiej spotkanie z udziałem drużyny z alei Unii 2. Jego asystentami będą Tomasz Niemirowski oraz Rafał Brieger, natomiast arbitrem technicznym Paweł Malec. Za system VAR odpowiadać mają Wojciech Myć i Marcin Borkowski.

Tymczasem do ŁKS wrócił wychowanek klubu Przemysław Kaźmierczak. Będzie on szkolił bramkarzy w akademii. Były bramkarz kilka lat swojej piłkarskiej kariery spędził na angielskich boiskach, reprezentując kluby: Bolton Wanderers, Wycombe FC, Darlington FC, czy Oldham Athletic. Po powrocie do kraju był zawodnikiem Floty Świnoujście, KS Polkowice i Polonii Warszawa, a w końcu także ŁKS-u. W sezonach 2016/17 i 2017/18, ŁKS zdołał wywalczyć dwa awanse, najpierw do drugiej, a później do pierwszej ligi. Ostatnim jego klubem była Warta Sieradz.

Sobota będzie wielkim dniem dla drużyny rezerw ŁKS, która debiutuje w III lidze. Ekipa trenerów Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka zmierzy się z Ursusem Warszawa (18). – W kadrze nastąpiły małe zmiany - mówi Marcin Matysiak - Doszli nowi zawodnicy, młodzi z rocznika 2004 Szymon Matuszko, Mateusz Jastrzembski i Mateusz Kowalczyk. Ponadto z trzeciej drużyny zostali dołączeni Julian Mordasiewicz, Łukasz Włodarczyk i Michał Koszur. Doszli również gracze znani kibicom ŁKS, bo wcześnie już tutaj występowali, czyli Michał Kołba, Łukasz Dynel i Damian Nowacki. Zawodnicy doświadczeni zawsze dają coś dodatkowego, szczególnie tak młodym zawodnikom, których mamy w ŁKS II. Są dla nich bardzo ważnymi postaciami. Jaki jest nasz cel? Chcemy powalczyć, aby być w górnej części tabeli. Nie chcę składać deklaracji czy to będzie pierwsze, piąte czy szóste miejsce. ą