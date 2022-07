Piłkarze ŁKS zdobyli Puchar Polski i nagrody ważące 25 kg

20 lipca 1957 roku, a więc równo 65 lat temu, piłkarze ŁKS w meczu finałowym rozegranym na stadionie przy al. Unii pokonali Górnika Zabrze 2:1 i zdobyli jeden jedyny raz Puchar Polski.

Kibice ŁKS mimo zimna i deszczu w liczbie 20 tys. zjawili się na stadionie. Tuż przed rozpoczęciem zawodów deszcz przestał padać. Mecz nie był wielkim widowiskiem, niektórzy w sprawozdaniach pisali, że lepiej grali w przedmeczu juniorzy Lechii Tomaszów i ŁKS.

Dziennik Łódzki piórem red. Kazimierza Rozmysłowicza pisał w sprawozdaniu z tamtego meczu: „Nie uwierzę w to, że przyczyną tak znacznego spadku formy obu finalistów były nerwy, na które zwykle zwala się winę. Że stawka była wielka, że zawodnicy mogli być zdenerwowani - zgoda, lecz na litość boską czy to grali nowicjusze, czy też piłkarze zahartowani w bojach ligowych, którzy w swojej bogatej karierze nie raz i nie dwa nosili na barkach ciężar podobnej odpowiedzialności. Może w niektórych przypadkach nawet większej”.

Stoper ŁKS Stanisław Wlazły przechodząc z szatni na boisko koło wielkiego Pucharu Polski niechcący strącił go ze stolika na ziemię. Okazało się, że to był dobry omen dla łodzian. Główne trofeum nie zostało uszkodzone i trafiło do ŁKS.

Ostatecznie mimo słabej gry ŁKS wygrał 2:1. Gole zdobyli Baran i Kowalec dla ŁKS, Pol dla Górnika. ŁKS: Szczurzyński - Walczak, Wlazły, Szczepański, Jańczyk, Grzywocz, Jezierski, Baran, Szymborski, Soporek, Kowalec. Trener: Władysław Król. Górnik: Machnik - Franosz, Floreński, Czech, Gawlik, Olejnik, Szalecki, Pol, Jankowski, Kowal, Lentner. Po ostatnim gwizdku sędziego kibice wiwatują na trybunach. Chwila odpoczynku, piłkarze wycierają się ręcznikami - pisze w swojej książce Wspaniały Rok 1057 kustosz tradycji ŁKS Jacek Bogusiak. Działacze czekają na grawera, który na dużym i ciężkim pucharze graweruje napis: zdobywca Pucharu Polski - ŁKS Łódź.

Za zdobycie Pucharu Polski każdy z piłkarzy ŁKS otrzymał nagrodę w postaci radia lampowego Bethowen II RFT. Wymiary radia 680x455x330 mm. Waga około 25 kilogramów.

W 2007 roku z okazji 50-lecia tamtego wydarzenia ówczesna wiceprezydent Łodzi Hanna Zdanowska przygotowała dla wszystkich piłkarzy, którzy zdobyli Puchar Polski 1957 roku, specjalne puchary. Zostały wręczone weteranom przed październikowym meczem ŁKS - Górnik Zabrze. Tym, którzy z powodu choroby nie przyjechali na mecz, puchary zostały dowiezione do domów. Na uroczystość przybyli: Robert Grzywocz, Leszek Jezierski i Jerzy Wieteski. Z powodu choroby odwołali swój przyjazd Henryk Szczepański, Józef Walczak, Henryk Szymborski.

Zdobyciu PP poświęcona jest książka Jacka Bogusiaka „Wspaniały rok 1957”, którą można kupić w księgarni Odkrywcy przy ul. Narutowicza w Łodzi.