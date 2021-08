Piłkarze Widzewa myślą o Górniku, Pucharze Polski i... derbach Łodzi z ŁKS

Przed meczem Karol Danielak, Juliusz Letniowski i Patryk Stępiński byli gośćmi magazynu #Piłsudskiego138. Prowadzący Marcin Tarociński spotkał się z piłkarzami w szatni Widzewa. Padło pytanie: Co się dzieje, że oddajcie pole rywalom po 20 minutach meczu? Karol Danielak: – Ciężko powiedzieć. Może to podświadomie się cofamy? Też o tym rozmawiamy i dyskutujemy, co polepszyć, żeby takie fragmenty gry nam się nie przydarzały.

Juliusz Letniowski dodał: Z miesiąca na miesiąc nasza gra będzie coraz lepiej wyglądać. Jesteśmy nowym zespołem, ale czas działa na naszą korzyść.

Kibice pytali o mecz Pucharu Polski z Resovią.

– Miałem przyjemność grać w minionym sezonie w finale na PGENarodowym – mówił Juliusz Letniowski. – To fajna historia i ogromny prestiż. Dwa lata temu odpadłem z Lechem Poznań w półfinale, rok temu zagrałem w finale w barwach Arki, teraz chciałbym wygrać to trofeum z Widzewem. Zobaczymy, czy się uda. Trzeba to w to wierzyć.

Patryk Stępiński zdradził, że najtrudniej gra mu się przeciwko wysokim i silnym napastnikom, lepiej radzi sobie w grze z zawodnikami o niższych parametrach.

Na co na treningach zwraca uwagę trener Janusz Niedźwiedź? – Na detale, przyjęcie kierunkowe piłki, czy wyrobienie sobie wcześniej pozycji – mówił Juliusz Letniowski. – Większość trenerów nie przywiązuje do tego wagi, a są to bardzo istotne rzeczy w czasie meczu. Te detale na treningu trenera Janusza Niedźwiedzia mają duże znaczenie.

Poruszany był też temat derbów Łodzi. – Jeszcze nie miałem przyjemności zagrać w takim meczu o tak wysokiej randze – mówił Karol Danielak. – Grałem w derbach Trójmiasta, ale z tego co mówią koledzy z Widzewa, derby Łodzi to szczególny i wyjątkowy mecz.

– Nie mogę się doczekać derbów Łodzi – dodał Juliusz Letniowski. ą