Piosenka Kochankowie z ulicy Kamiennej powstała w czasie łódzkich lat Agnieszki Osieckiej w Szkole Filmowej 27.07.2021

Agnieszka Osiecka urodziła się w Warszawie, 9 października 1936 roku. Była córką polonistki Marii z domu Sztachman i kompozytora Wiktora Osieckiego. Zaraz po urodzeniu razem z rodzicami wyjechała do Zakopanego. Maria i Wiktor pracowali w zakopiańskiej restauracji „Watra”. Jej ojciec grał w niej na pianinie. Przed wybuchem wojny wrócili do stolicy. Po jej zakończeniu zamieszkali na warszawskiej Saskiej Kępie. Tam w mieszkaniu przy ul. Dąbrowieckiej 25 powstały jej najważniejsze utwory. Maturę zdała w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w 1952 roku. W tym samym roku zaczęła studia na wydziale dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Łódź według Osieckiej

Po ich ukończeniu Agnieszka Osiecka przyjechała do Łodzi. Był 1956 rok. Zaczęła studiować reżyserię w szkole filmowej. W drodze do Łodzi towarzyszył jej Wojciech Solarz, kolega z dziennikarstwa i Studenckiego Teatru Satyryków, czyli STS-u. Potem został znanym reżyserem. Nakręcił m.in. „Wielką miłość Balzaka”, „Ojca królowej”, „Trzecią granicę” czy ostatnio „Plebanię”. Ale wcześniej napisał muzykę do „Kochanków z ulicy Kamiennej”.