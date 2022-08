Piotr Misztal jest zły. Budowa Golden Tower w Łodzi zagrożona? Misztal zapowiada: zamiast wieżowca przy Piotrkowskiej będzie chlew i świnie!

Piotr Misztal jest oburzony, że tuż obok jego wieżowca Golden Tower ma powstać bliźniaczy budynek Piotrkowska Point. Zapowiada, że jeśli tak się stanie, to zrezygnuje z budowy Golden Tower. A na reprezentacyjnej działce w centrum Łodzi postawi chlew z żywymi świniami. Znajdą się na nich nazwiska radnych i innych osób, które przyłożą rękę do powstania Piotrkowska Point.Co tak rozsierdziło Misztala? Wiosną na rogu Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego wraz ze wspólnikiem rozpoczął budowę luksusowego apartamentowca. Budynek miał być pod każdym względem wyjątkowy i stanowić wizytówkę Misztala i jego firmy. Jednak kilka tygodni temu okazało się, że Golden Tower nie będzie stać sam. Po drugiej stronie skrzyżowania firma OPG Property Professionals postanowiła zbudować bardzo podobny wieżowiec Piotrkowska Point. Oba budynki mają mieć dokładnie 72 metry wysokości i składać się z zaokrąglonych na narożnikach brył. Oba zaprojektowało to samo biuro architektoniczne Design Lab Group i obaj inwestorzy wykorzystali specustawę mieszkaniową czyli tzw. lex deweloper. Drugi budynek ma być jednak mniej luksusowy i z fasadą z innych materiałów. Na zdjęciu: Piotrkowska PointCZYTAJ DALEJ>>>.

Wizualizacje Design Lab Group