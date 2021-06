Piotrkowianin nie jest już ostatni w tabeli Superligi!

W późny środowy wieczór druzyna dowodzona przez Bartosza Jureckiego wygrała w hali Relax arcyważne spotkanie z Azotami Tarnów 31:27 (16:14). Sukces tym cenniejszy, że może dać piotrkowianom 12 miejsce w tabeli końcowej właśnie kosztem tarnowian. To dlatego, że mają teraz lepszy bilans bezpośrednich spotkań z tym właśnie zespołem. O wszystkim zadecyduje ostatnia kolejka, a ta już w najbliższą sobotę. Piotrkowianin zmierzy się na wyjeździe z MMTSKwidzyn, tarnowianie podejmują Chrobrego Głogów, natomiast ostatnia w rankingu Stal Mielec gra w Szczecinie z Pogonią. 12 w rankingu Superligi Tarnów ma 21 punktów, Piotrkowianin 18, a Stal Mielec 17. Przypominamy, że najsłabszy zespół spada bezpośrednio do I ligi, a 13 gra baraże z wicemistrzem zaplecza elity. Mistrzem Polski został najlepszy szczypiorniakowy zespół ostatnich lat Łomża Vive Kielce, a wicemistrzem Orlen Wisła Płock. Medal brązowy przypadkie Azotom Puławy lub Górnikowi Zabrze. Obie zespoły zmierza sie w sobotę, a gospodarzem starcia bądą zabrzanie, którzy tracą w tabeli punkt do drużyny z Puław. ą

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - SPRAzoty Tarnów 31:27 (16:14)

Piotrkowianin: Kacper Ligarzewski, Artur Kot - Piotr Swat 6, Adam Pacześny 5, Piotr Rutkowski 4, Patryk Mastalerz 2, Marcin Matyjasik 2, Kamil Mosiołek 2, Jan Stolarski 2, Piotr Jędraszczyk 2, Marcin Szopa 2, Marcin Tórz 2, Mateusz Kaźmierczak 1, Tomasz Wawrzyniak 1, Roman Pożarek. Trener: Bartosz Jurecki.