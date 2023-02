Piotrkowska 217 zmienia się. Obok barów w pofabrycznych murach rosną w górę nowoczesne apartamenty ZDJĘCIA

Strefa Progress. Mieszkaniowa inwestycja koło rozrywkowej Piotrkowskiej 217

Kompleks przeznaczony ma być dla osób lubiących centrum miasta i rozrywkowy klimat znajdującej się tuż obok Piotrkowskiej 217. Dla lokatorów będzie parking podziemny, komórki, wewnętrzny ogród, strefa co-workingu, paczkomat, wypożyczalnia i serwis rowerów, hulajnóg i pojazdów, a także stacje do ładowania aut elektrycznych.

Obok strefy Piotrkowska 217 powstaje duży kompleks mieszkaniowy. Strefa Progress budowana jest przez właściciela Piotrkowskiej 217 - firmę Okam. Nowe budynki rosną od strony alei Kościuszki 132. Inwestycja obejmuje cztery budynki wielorodzinne o wysokości od 13 do trzech pięter. Zmieszczą się w nich 272 mieszkania od 25-metrowych kawalerek do 140-metrowych mieszkań pięciopokojowych.

Rok temu, w marcu 2022, uroczyście wbita została pierwsza łopata. Planowane oddanie I etapu inwestycji do użytkowania to I kwartał 2024 r. Do dziś sprzedanych zostało około 40 proc. mieszkań.