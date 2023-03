Pirat drogowy... okazał się mężem wiozącym do szpitala rodzącą żonę. Zamiast mandatu dostał eskortę FILM

- Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca jest bardzo zdenerwowany, ponieważ wiezie żonę do szpitala na porodówkę. Obawiał się, że może nie zdążyć na czas, ponieważ akcja porodowa już się zaczęła. Liczyła się każda minuta. Policjanci bez chwili wahania, przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, pilotowali kierowcę skody do szpitala. Po drodze zgłosili to dyżurnemu, który mógł śledzić na kamerach drogę, jaką przemierzała do szpitala skoda w eskorcie policjantów łódzkiej drogówki – informuje młodszy aspirant Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.