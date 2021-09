PiS w sejmiku nie wycofa Samorządowej Karty Rodzin. Samorządowcy z województwa łódzkiego: "Stracimy miliardy"

Samorządowcy z kilku miast województwa łódzkiego apelują do marszałka i radnych klubu PiS w łódzkim sejmiku, by wycofali się z Samorządowej Kart Rodzin, w której zapisach Komisja Europejska dopatrzyła się cech dyskryminacji, a to grozi utratą blisko 10 mld zł. Radni PiS uważają jednak, że KE jest inspirowana przez polityków Koalicji Obywatelskiej CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYM SLAJDZIE>>>

Grzegorz Gałasiński